Tumor Maligno en el Pentágono

CNN reportó la purga esta semana de “rinos” en el Departamento de Defensa de la Junta Política .

Fueron destetuídos sobresalientes personajes democratas como los ex secretarios de Estado Madeleine Albright y Henry Kissinger: La la ex integrantes del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Jane Harman y el ex líder de la mayoría de Representantes Eric Cantor.

Kissinger es un asesor de política exterior para el Partido Democrata que ha coordinado labores de la CIA en diversos países.

La Junta de Política de Defensa es un grupo consultor externo de exfuncionarios de seguridad nacional de alto perfil que «brindan al Secretario de Defensa y al Subsecretario de Defensa asesoramiento y opiniones independientes e informadas sobre cuestiones de política de defensa en respuesta a tareas específicas del Secretario de Defensa, el subsecretario de Defensa«, según dice su sitio web.