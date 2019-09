Trump en Español

OTAY.- Para que no haya dudas, el Presidente Donald Trump escribió en español que no habrá mas inmigración ilegal en Estados Unidos como pretenden los Demócratas.

“No Mas. No mas falso Asilo , No mas Detener y Soltar, no mas entrada ilegal a Estados Unidos, escribió en Twiiter.

Trump visitó este día el muro que se construye en la Mesa de Otay y advirtió a México que si no coopera habrá mas impuestos arancelarios a exportaciones.

“Yo no lo quiero hacer” dijo socarronamente.

Agrego que México ha colaborado en este asunto para evitar la amenaza constante de aumentos arancelarios.