Traición a Tachiquín

Marcelo González Tachiquin, fue vínculado a proceso penal por peculado agravado de 23.2 millones de pesos.



Ningún recurso legal valió para que le fuera otorgada una fianza que le permitiera seguir su proceso en libertad condicional.



En audiencia de siete horas, el ex funcionario duartistas fue expuesto de como operó para desviar el dinero del gobierno a una empresa particular.



En varias ocasiones fue mencionado un testigo protegido que se cree era Jaime Herrera, Ex Secretariode Haienda que autorizo el dinerto desviado.



La defensa pidió que se presentara este testigo protegido que era de la confianza de Cesar Duarte y que manejaba los recursos estatales, pero el juez, no lo permitió.