Torniquete al I-10

EL PASO.- A partir de esta noche y durante nueve meses cerrarán por la noche y madrugada las salidas del I-10 hacia el Puente Libre.

Se trata de una obra de modificación y acondicionamiento de rampas hacia Ciudad Juárez.

El cierre es de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana menos viernes y sábados. s

La Rampa F que conecta I-10 Oeste a Juárez estará cerrada para todo tráfico y de acuerdo con el Departamento de Tráfico de El Paso las desviaciones serán las siguientes.

De I-10 Oeste, tomar la Salida 22B (US 54/Alamogordo/Juárez/Fort Bliss) a US 54 Norte, tomar la Salida 23 (Cassidy Road/Fort Bliss), tomar la Salida 22B (Pershing Drive), usar el renovado retorno en Pershing Drive, integrarse al US 54 Sur, y seguir los señalamientos hacia Juárez.

Gateway Boulevard Este estará cerrado para todo tráfico junto a Lincoln Center; como ruta alternativa tomar el I-10 Este al oriente del Circuito 478 (Copia Street), y tomar la Salida 23A (Raynolds Street).

Estos trabajos forman parte del programa I-10 Connect, con el cual se agiliza el tráfico sobre la Interestatal 10.