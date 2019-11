Sorda Implosión en la Policía

CIUDAD JUAREZ. – Una seria insurrección contra los altos mandos se incuba, lenta pero inexorablemente en las entrañas de Seguridad Publica y Transito.

La inconformidad de los agentes se ha incrementado en las ultimas semanas con motivo de los recientes ataques terroristas que han generado decenas de asesinatos, autos quemados y amenazas a instituciones publicas.

Los oficiales a cargo de la talacha han tenido que trabajar turnos extra y permanecer en alerta la mayor parte del dia sin que sientan el respaldo del actual Secretario Raúl Avila, al que acusan de haberle quedado grande el cargo y llenarse los bolsillos de dinero.

Aunque lleva varios meses en el cargo, Avila no se ha puesto la camiseta de la Policia y los agentes no sienten el respaldo de la autoridad para cumplir su delicado trabajo. Afirman que a la hora de los balazos el Comandante nunca está disponible y que suele defender mas a los sicarios que a policias alcanzados por las balas.

Una de las cosas que los subordinados mas le critican, es que Avila nunca se pone el uniforme oficial de la Policía Municipal que dice dirigir y prefiere portar el de la desaparecida Policía Federal a la que algún día perteneció.

En suma, la ciudad en manos del hampa con mas de 130 asesinatos mensuales, asaltos, secuestros, extorsiones… y los gobiernos en la grilla.

Si bien existe ausencia de liderazgo en la Policía, las fuentes internas reportan los mismos conflictos en Transito, donde el actual Director Sergio Almaraz no ha logrado hacer química con la tropa y la falta de coordinación interna ha impedido mejores resultados.

No es fácil manejar una ciudad congestionada por el exceso de vehículos, calles con topes cada 15 metros que paralizan los vehículos, rejas metálicas que cierran anárquicamente la circulación a mitad de las calles y falta de vialidades rápidas para desfogar el tráfico en horas pico.

Así que en muy poco tiempo, no habrá poder humano que desatore el caos anárqico por falta de aplicación de la ley.

Extracto de una carta de policías inconformes al alcalde Armando Cabada:

Carta Al Presidente Municipal

Sr. Presidente Armando Cabada Alvidrez.

Continuamos en esta administración en el Área de Seguridad Pública los agentes y mandos un verdadero abismo policial por lo que las dificultades laborales se presentan día con día por la ineptitud de quien se encuentra hoy a cargo de La Secretaria de Seguridad Pública Municipal de esta Ciudad, peor aún desde la designación del Secretario Raúl Ávila se han estado presentando discrepancias, entre las cuales hay favoritismos y preferencias, como cancelaciones de vacaciones, pero lo curioso es de que solo a ciertos mandos y elementos se les fueron canceladas argumentado necesidades del servicio al cual creo que todo mando y elemento tiene derecho a sus vacaciones como cualquier otro de la secretaria, ¿por qué ser tan injusto y tan cruel?.

El cansancio es evidente, en las calles de la ciudad los policías estamos agotados, alejados de nuestras familias por el exceso de horas y falta de convivencia familiar.

Estamos preocupados por ataque de los compañeros de Distrito Valle el día 19 de noviembre del presente año se vivió un total abandono y poco apoyo del Secretario Ávila, nunca se le vio en las calles en la búsqueda de los responsables del ataque, sabiendo que cuenta con unidades de alto blindaje y una docena de escoltas, esto nunca se había vivido en anteriores administraciones, se vio como si nada hubiera pasado, sin importarle lo sucedido, no queremos ni pensar que este no vaya ser el único ataque que suframos, DIOS NOS PROTEJA.

¿Acaso El Secretario solo viene a engordar su cartera?, porque es más que obvio.

Lo invitamos a que se retire, si no se nos va dar el apoyo mejor déjenos solos créame que sacaremos esta ciudad adelante como siempre se ha hecho administración tras administración ya que el puesto se ve que le quedo Grande.