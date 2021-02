Semáforo Verde a Caravanas

El Presidente Joe Biden dió cordial bienvenida a las tumultuarias caravanas de migrantes ilegales.

A partir del 19 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará la a restaurar el procesamiento seguro y ordenado a los individuos que fueron forzados a “permanecer en México” bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Aproximadamente 25 mil individuos retornados bajo MPP mantienen sus casos abiertos.

Pronto abrirán registro virtual al que se podrá acceder desde cualquier parte. Una vez que se hayan registrado se le dará información adicional a los individuos que califiquen sobre el lugar y la fecha que se deben presentar. Las personas no se deben acercar a la frontera hasta que se les instruya que deben hacerlo.

“Como lo ha dejado en claro el Presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos está comprometido a reconstruir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia colaborarán con socios internacionales—incluyendo el gobierno de México y organizaciones internacionales y no gubernamentales—para procesar a los individuos elegibles para que continúen sus casos en Estados Unidos.

Este nuevo proceso aplica a individuos que fueron retornados a México bajo el programa MPP, y cuentan con casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR por sus siglas en inglés). Individuos fuera de Estados Unidos que no fueron retornados a México bajo MPP, o no cuentan con casos de migración activos ante la corte, no pueden participar en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones. De forma similar, aquellos individuos en los Estados Unidos con casos activos de MPP, recibirán instrucciones por separado en el futuro próximo.