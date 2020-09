Reproche de Ultratumba a Fiscalía

Un supuesto mensaje de ultratumba alerta sobre la impunidad y protección oficial a Feminicidas.

La misiva aparecida en Facebook por el perfil Hazel Andrea, expone los detalles del crimen a Cinthia Alejandra Rodriguez el pasado 25 de junio.

Cynthia narra en primera persona que ha sido asesinada a manos de su novio Carlos Alberto Orozco Lucero, quien sigue libre sin ser investigado.

La carta expone que era madre soltera y asegura que hay demasiadas evidencias de su asesino para que sea castigado.

“Mi alma merece descansar” clama la muerta por justicia.

Aquí la epístola completa:

2d · SOY CYNTHIA ALEJANDRA RODRIGUEZ Tengo 24 años, vivo en Cd Juárez , Madre soltera de un niño de 4 años, trabajo para mantenerlo, Tengo toda una vida por delante con mi hijo. El 25 de junio del 2020 mi novio CARLOS ALBERTO OROZCO LUCERO me privó de la vida, ME ASESINO CON SUS PROPIAS MANOS , sin yo poder defenderme, sin nadie que me ayudara. Espero que llegara a mi trabajo aprovechándose de que sabía que iba sola , que llegaba temprano y que tenía que esperar a que abrieran mi lugar de trabajo, me baje del Uber, el Uber se fue , puse mi bolsa sobre la cajuela de un carro que estaba ahí , mientras esperaba que llegara mi compañero para abrir, cuando en eso llega el caminando , dirigiéndose a mi empieza a pegarme, forcejeamos y yo caigo , saca un arma , me pega con ella en la cabeza , me acuchilla y después me da dos disparos en el tórax y uno en mi manita donde puse mi mano para que no disparara. Me deja ahí desangrándome mientras mi luz se va apagando poco a poco , Hasta que mi corazón deja de latir y dejo de existir. No conforme El se regresa por mi teléfono , toma mi mano, desbloquea mi celular camina y se va . El 8 de junio del 2020 atento contra mi en mi propia casa, yo estaba en mi porche cuando en eso el llega y llega golpeándome sin yo poder defenderme , jalándome del cabello hasta su carro, como pude lo patalee por que me quería subir a la fuerza al carro , empecé a gritarle a mi papá , salió una vecina y fue del modo en que el me soltó y huyó., Desde ahí los últimos días de mi vida fueron con miedo, con tristeza , con decepción al saber , hasta donde había llegado la persona con la que compartí mi vida y la de mi hijo por tres años. Esa misma noche fui a fiscalía y de ahí me mandaron ala cruz roja por que había fractura en mi nariz y no dejaba de sangrar., al terminar regresé a fiscalía a- [ ] Proceder con la demanda y la orden de restricción , me dieron número de caso y sólo dos dias tuve apoyo de una unidad que transitara por mi casa. El siguió en su trabajo , con su vida normal , me seguía a mi trabajo e incluso hubo tres veces que me esperaba a la salida del trabajo, le hablaba a la policía y hacían caso omiso , me mandaba mensajes de fb falsos , me mandaba amenazas , incluso me decía “ estoy tan loco por ti que tengo a gente que valla a tu casa a las 4 de la mañana” Me dijeron que fuera a fiscalía de la mujer a presentar de nuevo la denuncia y la orden de alejamiento y se negaron atenderme . Ese día salí llena de impotencia, de tristeza al saber que solo matándome harían algo Y NO ES ASÍ ! CARLOS ALBERTO OROZCO LUCERO SIGUE LIBRE ! sigue gozando de su libertad a pesar de tener pruebas, testigos, a pesar de tener El VIDEO de los hechos de mi muerte, el cual se muestra completamente que el es mi asesino. El 28 de julio se metió a mi teléfono a leer mis conversaciones de whats app con mis amistades y familia, desde ahí mi familia y amistades han estado recibiendo llamadas extrañas , cómo también un carro los ha seguido., mi familia y amigas corren el mismo peligro que corrí yo, por eso lo hago responsable de mi muerte y del riesgo que corran mi familia y amistades . MI ALMA MERECE DESCANSAR , Exijo justicia por mi muerte que sea castigado y que no muera ninguna mujer mas en sus manos. JUSTICIA PARA CYNTHIA