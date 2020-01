¿Qué es un Préstamo Personal?

Un crédito o préstamo personal es una cantidad de dinero que se le presta a una personan sin necesidad de presentar un aval o garantía. Un banco tradicional utiliza el puntaje de crédito para determinar si le otorga el préstamo a un individuo y calcula las tasas de interés en base a esta calificación.

Tener un puntaje negativo significa pagar tasas de interés más elevadas. Las nuevas entidades financieras, en cambio, ofrecen créditos rápidos en los que la persona elige qué monto solicitará y cuáles serán los plazos de devolución con tasas fijas. Si estás buscando los mejores prestamos personales, es importante que sepas para qué lo solicitas y qué riesgos implican.

¿Para qué quieres un préstamo personal?

Un préstamo personal es ideal para resolver problemas inesperados, como remodelaciones de emergencia en el hogar, gastos médicos imprevistos o reparaciones de autos. Estos créditos también pueden utilizare para gastos únicos y específicos, como el pago de una boda, la compra de un nuevo vehículo o un viaje

Por otra parte, resultan una buena opción cuando tienes deudas anteriores que no has podido solventar. Como la mayoría de las entidades financieras no recurre al informe crediticio, es probable que puedas acceder a un préstamo personal para poder terminar de pagar tus deudas anteriores. Sin embargo, es imprescindible que sepas con seguridad que podrás afrontar esta nueva deuda para que no vuelvas a tener el mismo

inconveniente.

Cualquiera que sea el motivo por el cual estás solicitando el crédito personal, es importante que tengas una razón legítima ya que pedir un préstamo implica afrontar un compromiso. No poder hacer frente a su devolución traerá consecuencias negativa

¿Qué riesgos presenta pedir un préstamo personal?

Un préstamo personal puede ser una buena alternativa si necesitas dinero rápido, pero es

importante que, antes de solicitar uno, tengas en cuenta los plazos de devolución, las tasas de interés y estés seguro de poder afrontar los pagos para solventarlo. De otra manera, podrías terminar pagando más de lo que solicitaste

Por otra parte, como estos préstamos no requieren garantía ni aval, no tendrás que preocuparte por perjudicar a un tercero si no puedes devolverlo. Sin embargo, el principal perjudicado serás tú, si no solventas tu deuda. Por esta razón, también es importante que asumas un compromiso y seas capaz de cumplirlo.

Por último, lo más importante es cuidarse de los estafadores. Elige siempre instituciones autorizadas y no envíes dinero por adelantado como parte de pagos de comisión. Las entidades financieras aprobadas se destacan por su transparencia y podrás operar seguro siempre que escojas una institución confiable.

Un préstamo personal es una buena manera de conseguir dinero rápido y fácil ya sea para gastos planificados o para alguna eventualidad. Saber por qué pedir uno y conoce los riesgos que implica su solicitud es imprescindible. Asumir un compromiso de estas características es una decisión que no debe tomarse a la ligera y es fundamental establecer plazos de devolución que sean realistas de acuerdo con nuestra situación particular.