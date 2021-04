Pedofilia a Niños Migrantes

AUSTIN.- El gobernador Greg Abbott ordenó a los Texas Rangers investigar un centro de detención para niños migrantes ubicado en el Coliseo Freeman San Antonio.

En rueda de prensa, dijo haber recibido reportes de abuso sexual y explotación a niños, porque hay hacinamiento exagerado , no hay suficientes agentes para la cantidad de internos, no están separando a los que tienen Covid y muchos no reciben alimentos.

Mas de 1300 pequeños están siendo custodiados por agentes de empresas privadas a los cuales no se les ha hecho verificación de antecedentes penales.

Abbott pidió a Biden cerrar estos centros de detención y que los niños sean movidos a donde puedan ser protegidos.

Existen muchos otros centros en los que abusan sexualmente de niños que siguen llegando a Estados Unidos y traficantes de menores que resultan pedófilos con identificaciones falsas.