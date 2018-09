Nike en la Hoguera

La marca Nike se encuentra bajo fuego.

Miles en la Union Americana han iniciado un boicot contra la marca deportiva y han echado tenis, calcetines y ropa deportivo a las llamas.

La medida es porque Nike promovió la figura del jugador de NFL Colin Kaepernick, un rebelde que se hinca al escuchar el himno de Estados Unidos en vez de rendir respeto a los simbolos patrios en protesta por la discriminación racial contra negros.

La NFL es integrada por casi puros jugadores negros.

El Presidente Donald Trump contestó que no tiene que ver una cosa con la otra y que Nike manda un mal mensaje con su campaña Just Do It. Agregó que aunque no comparte ese visión, Nike tiene el derecho de tomar sus propias decisiones en relación al negocio.

El resultado ha sido catastrófico para Nike.

