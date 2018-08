Nada Pendejo

CHIHUAHUA.- Pedro Ramírez Godinez no es ningún pendejo.

Es uno de los funcionarios estatales mas influyentes y amigo personal del Secretario de Salud Ernesto Avila.

Se da el lujo de insultar a diputadas sin que pase nada.

Este martes en sesión del pleno le dijo “pendejas” a las diputadas y no fue cesado del cargo, sino que fue ratificado por sus jefazos.

Como castigo “administrativo”, le rebajaron dos semanas de sueldo pero eso a nadie le consta.

Ramirez insultó a las legisladoras que cuestionaban la corrupcion e ineptitud que tiene en quiebra el sistema de salud.

No hay medicinas, no hay plazas para empleados, no hay especialistas, no hay buen servicio y hay demandas penales contra el Secretario Avila por desvíos millonarios.

Y Javier Corral persiguiendo Duartistas por corruptos.

Comentarios