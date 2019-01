México al Borde del Caos

CDMX.- El ultrazquierdista presidente Manuel Lopez Obrador se encuentra al filo de una crisis diplomática internacional y virtualmente enfrentado contra Donald Trump.

Obrador mantiene su apoyo incondicional al dictador venezolano Nicolás Maduro, mientras promueve con dinero del gobierno la caravana hondureña con miles de indocumentados hacia Estados Unidos.

La crisis es inevitable. El presidente interino de Venezuela Juan Guaido, ha tomado posesión del cargo con respaldo de la Comunidad Internacional mientras se precipita la caída del aliado Obradorista Nicolás Maduro…

La Casa Blanca hizo llegar el reconocimiento del presidente Donald Trump a Guaido y tambien se han unido Brasil, Ecuador, Colombia, Canada, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, OEA y otras paises mas.

En contraste, México mantiene su apoyo incondicional al dictador Nicolás Maduro. El presidente Manuel Lopez Obrador ha decidido enfrentar a Estados Unidos en una inevitable crisis diplomática internacional.

Guaido ofreció elecciones para elegir presidente constitucional, mientras se espera que el ejercito deponga finalmente al dictador comunista Maduro en próximas horas.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de enero de 2019