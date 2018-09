Mejor Hacerse Goei

CHIHUAHUA.- El Gobernador Javier Corral decidió volver a las carreras pedestre para olvidar los problemas de la entidad.En tanto, policías estatales pintaron su raya y advirtieron que no tolerarán un agente muerto mas.

En una carta enviada al mandatario, acusaron al Comandante Oscar Aparicio de las matanzas contra policías en Bocoyna y acusaron su complicidad con el narco junto con los

Comandantes Serrano y Gines, que le venden espejitos respecto a la criminalidad y él se los compra.

Mientras Aparicio pone las estrategias, ellos ponen los muertos y por ello dijeron cansados de operativos y demás inventos para combatir el hampa “hasta sus ultimas consecuencias” y demás mentiras.

Corral respondió a las demandas policíacas yéndose a correr con su inseparable manager de cabecera.

Los agentes anexaron ala carta algunas fotos dd la mascre, con la sangre de los agentes aniquilados y algunas patrullas quemadas.



CARTA DE LOS POLIS

“Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

Me dirijo a su investidura por medio de la presente como agente activo de la Comisión Estatal de Seguridad (C.E.S.). Me parece por demás insólito e irresponsable, que ante las diversas acusaciones que hemos realizado elementos de los cuerpos policiacos estatales, en las que hemos señalando concretamente a Aparicio y demás mandos que lo acompañaron a su llegada a nuestro Estado y que dirigen la corporación, en el sentido de que son ellos los verdaderos generadores de la violencia que actualmente padecemos y que ha cobrado la vida de tantos inocentes y que ahora, una vez más, ha flagelado la vida de nuestros compañeros, y aún con todo ello, no se tome cartas en el asunto, no es posible que Usted señor gobernador no quiera ver la evidente complicidad entre los aludidos mandos superiores y la delincuencia organizada ya que Aparicio solo le vende espejitos y usted se los compra, siéntese un día en una patrulla de las qué hay en los destacamentos y dese cuenta de la realidad de cómo trabajamos.

Estamos cansados de que mientras ustedes ponen las “estrategias”, nosotros ponemos los muertos.

Ya basta señor gobernador de que Aparicio, Serrano y Ginez amenacen con ” llegar hasta las últimas consecuencias” o que “se aplicará toda la fuerza del Estado en contra de los perpetradores”, pregunte en este momento el operativo real que anda en la zona de Creel, tome usted el mando como comandante supremo de las fuerzas estatales y vea tal ‘operativo”, en cada agresión que ha habido contra elementos Aparicio siempre dice “ desplegamos a más de cien elementos en la región y blah blah blah, contando cada declaración a desplegado más de mil elementos Y NO LOS SOMOS, como agentes no queremos eso, queremos mandos que verdaderamente valoren nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra vida.

NI UN AGENTE CAÍDO MAS VAMOS A PERMITIR SR. GOBERNADOR”

