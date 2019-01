Maduro Vive Sus últimas Horas

Las horas del dictador Nicolás Maduro como presidente de Venezuela están contadas.

El Vice-presidente Mike Pence mandó una bendición política a los millones de venezolanos que este miércoles saldrán alas calles para exigir la destitución del dictador comunista.

“Vayan con Dios” dice.

En un mensaje difundido por Twitter, Pence dijo que Maduro es un presidente ilegitimo que nunca ha ganado una elección democráticamente y que ha encarcelado a sus opositores.

Pence otorga respaldo al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaido, elegido en gobierno alterno a Maduro. Guaido ha convocado este miércoles a un encuentro nacional de protesta para exigir la destitución y encarcelamiento de Maduro, para lo cual ha pedido apoyo al ejército deponer al tirano..

Maduro se encuentra a punto de ser derrocado. La cúpula del ejercito parece haberlo abandonado mientras la comunidad internacional y la OEA exigen que abandone el cargo.

Entre los países comunistas que apoyan la tiranía de Maduro figuran Irak, Cuba, Bolivia, Nicaragua y México.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019