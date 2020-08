Los Nuevos Ricos

En su carrera desenfrenada por poder y dinero, los tres hijos de AMLO, los López Beltrán: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, reparten inmunidad económica, política-fiscal a políticos de la vieja guardia priísta.

3/ Es obvio que los tres tienen un gran poder influyente en su padre; aunque se dice que les pide moderación, éstos tienen una voracidad inaudita hacia el poder, el dinero y la acumulación de bienes y riqueza. 4/ La justificación es que empiezan a vivir, porque antes no tuvieron vida, ya que no se les permitía su “emprendedurismo”.



El caso es que el señor presidente cede a todas las peticiones de sus tres vástagos en el momento en que se lo demandan. 5/ Este es el caso de Carlos Romero Deschamps y familia. Fue Andrés Manuel López Beltrán el operador a favor de los Romero para que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, cerrara el suyo como caso juzgado y sin oportunidad de reabrirlo, por los tiempos que… 6/ …conjugaron en los términos legales para que jamás puedan reabrirse. Previamente fue Paulina Romero la que buscó la presurosa forma de acercarse a José Ramón, y quedaron en juntarse antes de que el caso de los Romero avanzara.



Recordemos que la Unidad de Inteligencia… 7/ …Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había presentado seis denuncias contra el exlíder por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fraude de divisas, crimen organizado dentro de Pemex, etc. 8/ La Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, en colaboración con otros países, localizaron sus voluminosas cuentas en paraísos fiscales. Presuntos culpables todos.

9/ El caso es que tuvo lugar una reunión secreta de madrugada entre José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso con los hermanos Romero Durán:, Paulina, Alejandro y José Carlos Romero, acompañados por Juan Carlos Rentería Covarrubias, esposo de Paulina. 10/ Cuentan las fuentes que se trató de una verdadera extorsión por parte de los López Beltrán a los hijos de Romero, que aguantaron todos las altisonantes sin perder la calma, pues bien sabido tenían que el dinero mata rencor, venganza y el pasado. 11/ Los López querían todo y los Romero cedieron poco, pero poco fue mucho. Para empezar, el departamento de lujo y el yate ubicados en Cancún. El departamento localizado en Residencial del Mar, una exclusiva zona de Cancún, cuyo valor se estima en 2.5 millones de dólares. 12/ El piso y el yate -nombrado “El Indomable”, cuyo costo es de $5 millones USD, anclado en el muelle de Mundo Marino en la laguna de Nichupté- a nombre de una inmobilaria controlada por Paulina, fueron cedidos de entrada a José Ramón. También se especula que tanto Alejandro… 13/ …como José Carlos entregaron en la misma reunión a los López 42 relojes premium, entre los que se encontraban varios de las más selectas y caras marcas, juntando una colección de diferentes modelos, piezas contemporáneas o vintage de Rolex, Jaeger-LeCoultre Hybris, Lange &… 14/ …Söhne, Franck Muller Aeternitas, Jacob & Co., Hublot, Louis Moinet, Breguet terminando con Patek Philippe. Realmente una millonaria colección de lo más exquisita. 15/ Estos fueron el As bajo la manga de Paulina, los López sabían lo que les dolía entregarles esas piezas de gran valor.



Aunque aún no comprobado, se dice que Alejandro Romero entregó la factura endosada y documentación de su jet privado con la matrícula XA-LEX modelo… 16/ …HS-125-800SP de la marca Hawker a José Ramón, el cual ha despegado en varias ocasiones del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Florida, con destino a Europa.

17/ La meta que se habían fijado los López Beltrán fue superada por mucho, pues su negociación giraba alrededor de que Romero Deschamps les diera el dinero para su compañías que fabrican chocolates y cerveza artesanal.

18/ Le pidieron $ 25 millones USD, pero la negociación subió a $38 millones USD por la inmunidad total que pedían los Romero para toda su familia.



Con este trueque aseguraron su libertad el ex líder petrolero y toda su familia; hoy los López, con todo descaro frente a un… 19/ …pueblo en extrema pobreza y muriendo de COVID19; son los grandes poseedores de una ultra moderna fábrica de chocolates y una destiladora y embotelladora altamente tecnificada de cerveza artesanal, donde los tres hijos de Andrés son los únicos accionistas. 20/ Así las cosas en este gobierno de la CUARTA TRANSFORMACIÓN y los negocios en medio de la Pandemia de #COVID19. 21/ Para morir de risa que ni con Lozoya extraditado, hoy testigo cuidado y protegido, arma secreta publicitaria para las elecciones del 2021, se podrá hacer justicia a los trabajadores petroleros y al pueblo de México. 22/ Es claro y evidente para cualquier investigador periodístico que las instrucciones del señor presidente a su Secretario de Hacienda fue la de limpiar y cerrar el caso de los Romero. 18/ Le pidieron $ 25 millones USD, pero la negociación subió a $38 millones USD por la inmunidad total que pedían los Romero para toda su familia.



Con este trueque aseguraron su libertad el ex líder petrolero y toda su familia; hoy los López, con todo descaro frente a un… 19/ …pueblo en extrema pobreza y muriendo de COVID19; son los grandes poseedores de una ultra moderna fábrica de chocolates y una destiladora y embotelladora altamente tecnificada de cerveza artesanal, donde los tres hijos de Andrés son los únicos accionistas. 20/ Así las cosas en este gobierno de la CUARTA TRANSFORMACIÓN y los negocios en medio de la Pandemia de #COVID19. 21/ Para morir de risa que ni con Lozoya extraditado, hoy testigo cuidado y protegido, arma secreta publicitaria para las elecciones del 2021, se podrá hacer justicia a los trabajadores petroleros y al pueblo de México. 22/ Es claro y evidente para cualquier investigador periodístico que las instrucciones del señor presidente a su Secretario de Hacienda fue la de limpiar y cerrar el caso de los Romero.



Tomado de:

Jaime CCS Redes@JaimeCCS