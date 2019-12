La Viuda Negra

CDMX.- La empresaria juarense Angélica Fuentes no deja de ser noticia macabra y ahora es tachada de Viuda Negra.

Su solo nombre despierta morbos y chismes en boca de todo mundo.

Un brujo denominado Jorge Clarividente dijo en el programa Chisme No Like que Jorge Vergara murió por un trabajo de santeria cubana y no por infarto al corazón, como se informo oficialmente.

El pitoniso cuestionado si la autora del hechizo era su esposa Angelica Fuentes contestó que si, aunque aclaró que lo hizo solo para manipularlo y no precisamente para matarlo.

O sea que se le pasó la mano con el brebaje y finalmente el propietario de Chivas murió repentinamente.

Tambien avier Coello Trejo, abogado de Jorge Vergara, confirmó que hay una investigación en contra Angélica Fuentes por presunto envenenamiento al empresario.

Vergara murió de un infarto en Nueva York el pasado 15 de Noviembre tras largos años de pleitos legales contra Angélica, a la que tenia demanda por robo millonario a sus empresas.