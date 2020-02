La Piñata Democrata

LAS VEGAS.- El multimillonario Mike Bloomberg fue la piñata de la fiesta Democrata .

El debate de candidatos dejó por los suelos a “Mini Mike” como lo llama despectivamente Trump , al exhibirlo como un acosador de mujeres que no tiene herramientas retoricas para hablar ni defenderse.

“El desempeño del debate de Mini Mike Bloomberg esta noche fue quizás el peor en la historia de los debates, y ha habido algunos realmente malos. Estaba tropezando, torpe y extremadamente incompetente. Si esto no lo saca de la carrera, nada lo hará” tuiteó Trump un tanto burlón.

Elizabeth Warren trapeó con él sobre el escenario y se llevó los aplausos de la noche ante un Bloomberg que apretaba las mandíbulas y torcía los ojos sin saber que decir ni como expresarse.

“Los demócratas corren un gran riesgo si sustituimos un millonario arrogante por otro” dijo Warren en alusión a Trump y le ganó mas abucheos contra el magnate neoyorkino que no salía de su estupor.

Pero no fue la única que lo atacó. Todos los aspirantes llevaban afiladas armas contra un Bloomberg que no sabia como salir del problema y amenazaba por momentos desplomarse sobre la tribuna. Entre sus aciertos refirió el comunismo de Sanders como algo que no funciona y sus comentarios encendieron el debate y pusieron rojo el rostro de Bernie.

Otro de los mas golpeados fue Joe Biden, que conforme avanza la carrera por la nominación a la casa Blanca aparece mas menguado en sus aspiraciones.

Biden fue interrumpido en su discurso por un reclamo de haber deportado 3 millones de migrantes ilegales durante la Administración Obama.

La sonrisa guasona desapareció del rostro de Biden, quien cada vez pierde mas preferencias en los sondeos.