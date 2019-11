La Línea Vs. Corral

CHIHUAHUA.- Versiones extraoficiales indican que La Linea estaría tras los ataques armados en Ciudad Juarez y otras partes del estado.

La Linea, brazo armado del NCDJ declaró la guerra al Gobernador Javier Corral el mes pasado y los ataques armados ocurridos esta noche podrían tratarse de ese viejo pleito.

Corral no ha aparecido en eventos públicos desde el Lunes por la tarde.

La Fiscalía de Chihuahua ordenó este Martes Código Rojo a policías ministeriales y municipales que esta noche quedaron a cuartelados por amenazas de carteles.

El Codigo Rojo establece estrictas normas de operación estrictas para salvaguardar la vida de los agentes y con extremas medidas de seguridad.

Entre tanto, tres ejecutados se sumaron a los asesinatos del crimen organizado en la Capital del Estado. Uno en colonia Insurgentes, otro enla CDP y otro en la Granjas.

CODIGO ROJO

Buenas noches a partir de esta hora código rojo en todo el estado hasta nueva orden servicios en binomios de unidades, no personal solo, no distracciones o excesos de confianza, tácticos de preferencia, reportarse con mandos y jfs de grupo obligatorio, así mismo por radio, traer chalecos y armamento listo para cualquier problemática. Zona norte y Centro se cancelan descansos este fin de semana, incluye todas las especializadas. No sé descuiden muy muy alertas cualquier situación extraña solicitar apoyo. Insisto no excesos de confianza. Zona Occidente y Sur personal localizable y listo para activarse sin pretexto para cualquier apoyo. Eviten antros lugares donde se expongan.