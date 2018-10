La Frontera en Guerra Civil

WASHINGTON.- La frontera Mexico-Estados Unidos es zona de guerra civil y se prepara para una de sus peores crisis económicas y políticas..

Donald Trump podría cumplir su amenaza de no firmar el Acuerdo de Comercio, enviar tropas a la frontera con México y tomar otras represalias para detener Caravana de Migrantes centromericanos ilegales que intenta llegar a Estados Unidos.

En un tuit emitido esta mañana, Trump deplora que México no haya detenido la Caravana procedente de Honduras y Guatemala y declaró Emergencia Nacional en Estados Unidos.

Ordenó a la Patrulla Fronteriza y militares que custodien la frontera y detengan de inmediato a cualquier indocumentado. Pero puede haber otras represalias comerciales y migratorias en los cruces fronterizos.

Agrego que la Caravna esta compuesta no solo por migrantes, sino delincuentes centromericanos y terroristas del medio oriente que intentan desestabilizar Estados Unidos por las elecciones intermedias del 6 de Noviembre.

Tambín anunció recorte de casi 500 millones de dolares que otorga como ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes limitará drásticamente el flujo de migrantes y turistas que visitan Estados Unidos

Mexico se puso a las patadas con Trump en plena transición de gobierno. Los miles de indocumentados avanza por Chiapas hacia la frontera y el presidente electo Manuel Lopez Obrador ofreció concederles visa de trabajo y refugio permanente.

Hay reportes de graves atracos de los migrantes a su paso por ciudades y pueblos, donde atracan violentamente tiendas y comercios sin que nadie los detenga.

La versión es que la Caravana es pagada y financiada desde Centroamérica para hacer el recorrido y que es la primera de muchas Caravanas.

BREAKING: Footage in Honduras giving cash 2 women & children 2 join the caravan & storm the US border @ election time. Soros? US-backed NGOs? Time to investigate the source! pic.twitter.com/5pEByiGkkN

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) October 17, 2018