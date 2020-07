Juarez Off Road

El gobierno municipal otorgó beneficios a la empresa BRP para la instalación de una tercera planta de vehiculos terrenos en la ciudad.

Con 140 millones de pesos producirán los vehículos Side By Side de Can Am.

El ayuntamiento hizoó descuentos en licencias para la construcción y funcionamiento de la empresa por 34 millones de pesos.

La empresa se comprometió a construir una vialidad en avenida Tomás Fernández, desde Francisco Villarreal hasta Ortiz Rubio.

Será la cuarta planta de BRP en Mexico y la tercera en esta frontera. Generará mil empleos directos coninicio de operaciones en 2021.