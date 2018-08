Jorge M. Torres Pares

Ponencia en Foro Escucha Ciudad Juarez

Como muchos mexicanos soy una víctima más de la absurda guerra que el estado mexicano declaró en 2008, inútil y contraproducente porque sus resultados han ido de mal en peor, por culpa de las drogas o de la lucha en su contra perdí a un hermano, a mi mejor amigo y a la madre de mis tres hijos menores que tuve que a criar y atender yo sólo desde pequeños, misma tragedia que sufren muchas personas, mujeres y niños juarenses es que han quedado desamparados. Agradezco al señor Juan Carlos Loera de la Rosa que me da esta maravillosa oportunidad de presentar a ustedes la propuesta ciudadana sobre política de drogas y que fué a la vez mi tesis profesional de mercadotecnia denominada Jaque al crimen? Mate al narco! O la derrota comercial del narcotráfico por supuesto sin sangre ni violencia que reconoce y trata al narcotráfico como lo que es: Un fenómeno de Mercado netamente económico que se maneja con diferencias de precio e incluso promociones, la mejor forma de enfrentarlo es inducir el derrumbe de las utilidades y precios de las drogas, REGULAR su venta, producción y distribución sacando del mercado a las mafias criminales que nunca podrían competir contra el estado.

El narcotráfico y las adicciones son además de la principal causa de toda clase de delitos de manera directa o indirecta la peor amenaza a la seguridad pública y nacional, también de los actos de violencia de todo tipo.

Ésta triste realidad no puede ser derrotada sin quitarle el incentivo económico, mientras siga siendo tan estupendo negocio por cada cabeza que les corten a las mafias criminales les nacerán 3, por citar un ejemplo producir un kilo de goma de opio en el Estado de Guerrero y ponerlo en Iguala para su traslado cuesta solo $300 dólares, ese mismo kilogramo ya en las calles de Nueva York o Chicago al menudeo convertido en heroína alcanzará los $3 MILLONES DE DOLARES! es decir un 10,000 % de utilidad neta que serán repartidos a lo largo de todos los eslabones de la delincuencia y la corrupción oficial y Privada, porque es imposible sostener que para subsistir ese negocio no necesita del gobierno, políticos, policías y militares más que combatir el criminal de negocio lo controlan y hasta lo regentean, durante la administración del presidente Fox Quesada el control sobre los grupos criminales se perdió, en la administración de Felipe Calderón se pulverizó prácticamente, por supuesto nunca dejó de producirles enormes ganancias a los diversos niveles de gobierno, la prohibición y la guerra más que combatir el fenómeno lo fomentan de manera extraordinaria y han sido el caldo de cultivo de inmensas ganancias, en palabras del premio Nobel Gabriel García Márquez: Son esos métodos más que la droga misma los que han causado complicado o agravado los males mayores que parecen tanto los países productores como los consumidores.

Existen dos grandes vías o métodos de lucha contra ese flagelo: La prohibición, la vía violenta, la persecución de los llamados delitos contra la salud, es decir seguir atacando, cortando cabezas luchando con toda la fuerza del Estado: militares, policías, inteligencia, métodos legales e ilegales (como la tortura ) encarcelando algunos traficantes pero muchos adictos y usuarios incluso no violentos o peligrosos saturan nuestras cárceles y pasan a engrosar las huestes del narco y la delincuencia para sostener sus vicios, el estado los obliga a delinquir desde que realizan su primera compra de un simple “toque de mota” esa respuesta violenta logro más niños inocentes asesinados que traficantes consignados.

La segunda opción es la vía de la legalización volviendo legales 1, 2, 3 o todas las drogas con lo que pasamos el negocio de manos del narco a manos privadas de las que tampoco estamos seguros que tan buenas intenciones tengan ahí tenemos a Fox interesado legalizar la marihuana para entrarle de lleno al “negocio”, sostengo también que por ninguna razón debe ponerse la venta de drogas en manos de la iniciativa privada que no dudaría en modificar genéticamente la marihuana por ejemplo, para convertirla en droga “dura” incrementando su potencia, discutir la legalización cómo se discute ahora en el Congreso de permitir solamente el consumo beneficia a los narcotraficantes que verán incrementadas sus ventas.

Y ahora la tercera opción: Regulación y control, LA RESPUESTA que propongo alternativa a las dos anteriores la tercera vía la que se vale de ambas la prohibición y la legalización para crear una nueva UN solo canal lícito muy lucrativo y oficial que competiría ventajosamente, incluso alevosamente contra las mafias criminales esto es casi un monopolio, un Monsanto de las drogas está tercera opción es la REGULACIÓN que me permito proponer a nuestro presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador como un complemento a las estrategias que ya ha venido enumerando como generar alternativas morales, económicas, de otras opciones y oportunidades de estudio y trabajo y desarrollo personal para los jóvenes de tal forma que no caigan en las redes de las adicciones, del crimen y la delincuencia, es crear un estado rector que TOME LAS RIENDAS Y CONTROLE se haga cargo de la producción venta distribución y el control de las drogas más naturales creando un monopolio de estas drogas y asuma responsabilidad sobre los consumidores, puede sonar descabellado que el estado venda y hasta compre o produzca drogas, contraviene leyes y tratados internacionales pero eso se puede subsanar. ésta opción ya tuvo un antecedente que aunque breve dio buenos resultados, el decreto que otorgó el entonces Presidente, el Gral. Lázaro Cárdenas durante el último año de su gobierno, a fin de enfrentar el aumento a las adicciones su gobierno se deshizo del modelo policiaco que las combatía y decretó una Revolucionaria medida para su época legalizó todas las drogas en el último año de su mandato, el 17 de febrero de 1940 se publicó en el diario oficial de la federación el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanía con el cual el estado pretendía crear un monopolio para la venta de fármacos prohibidos los cuales serían distribuidos a los adictos a su costo, de esa manera se evitaría que los compran a los narcotraficantes, acto seguido el gobierno de los Estados Unidos intervino, se levantó todo un movimiento presidido por la ultraderecha mexicana que terminó haciendo que el secretario de salud fuera avergonzado y destituido del cargo y el decreto derogado en cuanto Cárdenas dejó el poder. La propuesta que me permito presentar y que llevo 20 años perfeccionando, estudiando, enriqueciendo, discutiéndola públicamente y promoviéndola hasta formar un proyecto delineado estructurado y coherente, es parecida aquella de Cárdenas aunque no propone regalar las drogas ni venderlas a su costo sino a la mitad o incluso a una tercera parte de los precios del mercado negro lo que sería más que suficiente para arrebatarles el mercado nacional que es el que nos interesa y más perjudica, a los consumidores consuetudinarios y financiar así mediante los ahorros de los enormes presupuestos dedicados a la dizque guerra y las enormes ganancias obtenidas a la rehabilitación de los adictos, al control individualizado, la prevención, pago de fianzas, defensa o amnistías para descongestionar los penales y muchas otras cosas como reforzar y financiar la lucha contra el crimen y la delincuencia, pagar recompensas Etc. sería, desde un punto de vista mercadológico derrotar al Crimen con su propio dinero y con los decomisos que ahora “se destruyen” otra diferencia con nuestra propuesta es que no proponemos legalizar las drogas y menos todas ellas deben seguir siendo ilegales lo cual nos permitiría atacar los casos aislados de corrupción que pudieran generarse dentro o fuera del esquema operacional vigilado por supuesto con personajes calificados y de confianza, de manera transparente y a la vista de la ciudadanía.

La cuestión es simple están mejor los adictos y usuarios en manos manchadas de sangre de las mafias criminales o en las de especialistas contratados por el Estado? De los dineros no hay duda alguna, es mejor tener abundantes ingresos Fiscales en lugar de hacer traficantes multimillonarios y financiar todo tipo de actividades criminales y la corrupción…. y todos contentos incluso los narcos a los que mediante un ingenioso plan de amnistía sólo por los delitos contra la salud se les permitiría reintegrarse a la sociedad, a la productividad y a sus familias, conservar e invertir buena parte de sus recursos acumulados en actividades lícitas y formales después de pagar una buena parte por concepto de impuestos y entregar las armas con todo el equipo ilegal, a grandes males grandes remedios, un último detalle importante para las colonias populares donde trabajo, los inhalables o inhalantes, son un grave problema en las colonias populares de esta ciudad no hay una sola cuadra en las colonias donde no exista un adicto, esta droga se consume sobre todo cuando los jóvenes no pueden conseguir o comprar marihuana o alcohol, produciéndoles un daño Irreversible, la locura, una vida y una muerte espantosa, no puede considerarse por ningún motivo su inclusión ya son legales y ni siquiera son drogas son solventes, productos químicos industriales baratos, necesarios y fáciles de conseguir, pero si es posible obligar por ley a quienes los producen a adicionarlos de sustancias químicas que hagan imposible o muy desagradable su consumo, por último es para un servidor casi imposible reducir toda una estrategia a una simple ponencia de unos cuantos minutos pero estoy en condiciones de aclarar todo tipo de detalles y cuestionamientos acerca de mi propuesta que puede ser todo un libro, para ello pongo aquí la forma de acceder al documento completo y un correo para poder establecer comunicación con aquellas personas interesadas o con preguntas no persigo más fin que ayudar a encontrar las mejores opciones hoy después de tantos desaciertos y pifias gubernamentales vemos llegar a un gobierno con intenciones de ayudar a vencer estos flagelos supuestamente imposibles de resolver, recuerden que no podemos desaparecer la demanda de drogas pero si podemos controlar la oferta y evitar que exista interés en las calles por generar nuevos adictos, también moderar la demanda, difundir la verdad sobre las adicciones, podemos combatir el lavado dinero o podemos evitar que se ensucie.

Aprovecho la ocasión para sugerir a nuestros legisladores que ante la falta de efectividad en nuestro sistema de Justicia acabemos con la prescripción de los delitos, como el feminicidio donde también tengo trabajo desarrollado y más propuestas concretas, el famoso caso de las chicas del campo algodonero no ha sido resuelto, las autoridades responsables de tirarlas allí siguen libres y el delito está a punto de prescribir, la impunidad es el motor que mueve a la delincuencia, en el 2010 Juárez fue la ciudad más insegura del mundo y El Paso aquí al lado la más segura de los Estados Unidos, 9 de cada 10 delitos aquí quedaban impunes, en El Paso era justo al revés de 9 sólo uno quedaba impune ahora mismo en Juárez tenemos una cruenta lucha entre mafias criminales disputándose principalmente los mercados locales de drogas son verdaderas masacres hasta 24 ejecuciones en un solo día, sólo el estado puede arrebatarles alevosamente ese mercado y acabar de raíz con las matanzas

