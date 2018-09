Huracán en The Weather Channel

El periodista Mike Seidel se dió la quemada de su vida y se llevó por delante a The Weather Channel.

Seidel transmitía en vivo los efectos del Huracan Florence en North Carolina y enviaba imágenes impactantes de la tormenta, mientras aparecía en pantalla tambaleándose por los vientos para mantenerse en pie con grandes dificultades.

Al mismo tiempo forzaba la voz para figurar su angustia por el azote de la tempestad, pero todo el drama se vino abajo cuando aparecieron a sus espaldas dos transeúntes que caminaban tranquilamente bajo la tormenta.

La jocosa escena se hizo viral y Weather Channel ha tenido que salir a dar las explicaciones del caso, mientras el reportero no ha vuelto a dar la cara y parece haber sido arrastrado el diluvio.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018