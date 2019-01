Topón a Lopez Obrador

CDMX.- El presidente Manuel Lopez Obrador se encuentra en manos del hampa.

La guerra contra el robo de gasolina le ha valido una seria amenaza de muerte para que deje de perseguir huachicoleros y le dejaron un carro con explosivos dentro de la planta.

Una tenebrosa narcomanta aparecida esta mañana en carretera de Guanajuato, le advierte que saque la Marina de la refinería de Salamanca.

El aviso se produce luego de los bloqueos a carreteras y quema de vehiculos ocurridos esta misma semana.

La refinería se encuentra bajo resguardo del gobierno para evitar el robo de combustible y por ello la reacción de los hampones con un “regalito” que puso en alerta a cientos de marinos y soldados.

Texto de la amenaza.

PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Te exijo que saques a Marina Sedena y fuerzas federales si no te los voy a empezar a matar junto con gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en GUANAJUATO no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que vayas viendo como se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso va a valer MADRE ATENTE A LAS CONSECUENCIAS ATENTAMENTE: NUESTRO Señor MARRO. Cartel Santa Rosa de Lima M.

