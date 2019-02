Se Extraña Nómina del Cachetón

CIUDAD JUAREZ.- La enorme “cobija” publicitaria de César Duarte es muy extrañada en los grandes medios de Chihuahua, cuando la crisis periodística que azota todo el mundo golpea de manera muy especial a Chihuahua.

Ya son dos los periódicos impresos que desaparecen del mercado y hay otros en la lista mientras crecen los recortes de periodistas y reporteros.

La falta de publicidad, la pérdida de credibilidad y la irrupción de las redes y medios online, ha sido la tumba de los medios tradicionales que imprimían las noticias de un dia para otro con grandes costos de producción.

La puntilla para los periódicos impresos fue la inesperada cancelación de publicidad de los gobiernos federal y estatal de la que dependen la mayor parte de los medios en México.

El Gobernador Javier Corral ha sido furiosamente implacable contra los medios locales, pero ha gastado mucho dinero en medios oficiales como el fracasado Periodico Cambio 16 que tuvo que cancelar recientemente.

Mientras paga publicidad en medios nacionales, a los medios del Estado se les escatima el pago y les acusa de corrupción.

Por ello la desaparición del Periodico Norte en su versión impresa. Pero no es el único.

El Diario tambien ha sufrido drásticos recortes y la posición de Corral es no darle ni un cinco al tomar el conflicto como un asunto personal.

Otros de los medios que no ven la puerta es el Diario, cuyas sucursales de El Paso y Chihuahua trabajan con grandes angustias ante la crisis que ha orillado al recorte de personal.

Diario El Paso cerró talleres y dejó una plantilla de dos reporteros y se ordenó que el periódico que muestra muy pocas paginas se imprima desde Ciudad Juárez para minimizar gastos.

En el Heraldo de Chihuahua, los directivos ven muy nerviosos el cierre del Heraldo de la Tarde, uno de los medios de nota roja con mayor circulación en el Estado.

El asunto de la credibilidad tambien ha sido un factor negativo para los corporativos de la comunicación.

La conocida lista de periodistas en la nómina del exgobernador Cesar Duarte filtrada por Gobierno del Estado, también ha influido en la alarmante pérdida de lectores.

Bajo el manto de Duartista figuraron el Director del Heraldo, Javier Contreras Orozco con 1.9 millones de pesos; Anuar Elias Karam, empresario de palenques con 5.25 millones; Alejandro Gloria, del Partido Verde, 3 millones; Oralia Pinto Aguirre, 1 millon; Arturo Proal de la isla, ex Secretario de Counicacion Social 841 mil pesos; Ricardo mejia Borja de Grupo Radio Lobo con 406 mil pesos; Nicolas Juarez, Ex Vocero del Poder Judicial; Laura Dominguez Esquivel, ex diputada PRI; y varios politicos, lideres sociales y dirigentes de partidos como Rubén Aguilar.

