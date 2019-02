PérezCuellar En La Luna

CIUDAD JUAREZ.- El senador por Morena Cruz Pérez Cuellar, desconoce lo que pasa en el Senado en relación a la aprobación de la Guardia Nacional para militarizar el país y pasar a un eventual Estado Totalitario.

Mientras las comisiones del Senado que revisan la aprobación de la Guardia Nacional le quitaron candados al ejercito, Cruz ofrecía una conferencia de prensa este lunes para hacer “migas” con los medios locales con miras a sus aspiraciones por la Gubernatura.

Cuestionado sobre la eliminación dos de las tres leyes complementarias y que le dan el mando militar a la Guardia Nacional, se mostró asombrado y señaló que no puede ser cierto.

Explicó que de ser así no se aprobaría, porque no tienen las dos terceras partes que se necesitas y las fuerzas políticas no aliadas piden que no exista un mando total militar.

El expanista y ahora Socialista de Morena, dijo a los representantes de los medios que asistieron a su conferencia en un restaurante de la avenida De La Raza que busca un acercamiento para informar sobre lo corrido en el senado y está reunión sería mensual.

Pero no sabe nada del Plan Militar de Manuel Lopez Obrador.

