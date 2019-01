Negro Karma de López Obrador

WASHINGTON.-La verdadera crisis política para el presidente Manuel López Obrador está por llegar, en un inevitable enfrentamiento con Donald Trump que se ha venido posponiendo.

Mientras el presidente mexicano sigue de romance con el comunismo venezolano y recula ante los capos del narcotráfico dejando de cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos, el presidente Trump volvió a poner el dedo en la llaga contra la ola criminal en México.

En un breve mensaje tuiteado este Jueves, Trump deplora que las hordas criminales en Mexico por el tráfico de droga hayan causado mas asesinatos que en Afganistán .

Advirtió que han sido enviadas las tropas a la frontera mexicana y aseguró que parará otra vez la caravana invasora que empieza a llegar a Tijuana y Ciudad Juarez (con el visto bueno del gobierno mexicano), pero insistió que el Muro debe ser construido de inmediato porque no hay mas tiempo que perder.

Trump enviará un importante mensaje a la nación este 5 de Febrero en el que podría adelantar sus planes al respecto.

También ha dicho que si el 15 no le autorizan fondos para el Muro, podría declarar emergencia nacional y una probable Ley Marcial para detener el ingreso de drogas procedentes de Mexico, algo que sería catastrófico para los carteles del hampa que operan en ambos lados de la frontera.

Para remachar, el Vicepresidente Pence dijo este Jueves en un discurso ante la DEA, que la frontera será asegurada “de un modo o de otro”.

On any given day some 2,000 individuals attempt to come into our Country illegally. One way or another, this @POTUS & this Administration are going to secure our Southern Border for the sake of the American people, for the @DEAHQ, & for all who enforce our laws. pic.twitter.com/tK00rDOPEC

— Vice President Mike Pence (@VP) January 31, 2019