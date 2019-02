Make Juaritos Great Again

CIUDAD JUAREZ.- Alguien tenía que hacerlo para llenar el vacío de promoción industrial en Chihuahua.

Empresarios juarenses han decidido sacar a relucir su espíritu imbatible para crear nuevas oportunidades de crecimiento ante la falta de desarrollo industrial en Juarez, CERO inversión extranjera en el Estado de Chihuahua durante dos años y falta de liderazgo gubernamental para el desarrollo económico.

En México, el sector metalmecánico representa la principal oferta por procesos productivos

ofertando mas de 6300 diferentes productos, procesos o servicios para la industria.

Representa también la principal demanda de compra de las grandes industrias en el país, pues dos de cada tres requerimientos de compra de la industria en México esta directamente ligada al sector.

Adicionalmente, el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera gran oportunidad para los proveedores nacionales, pues el contenido regional se incrementa hasta un 75 % y obliga las empresas a comprar mayor cantidad de insumos dentro de los tres países que lo conforman.

Aquí el sector metalmecánico instalado en México y Estados Unidos el mas beneficiado por sus costos y calidad.

La Cumbre Metalmecánica ofrece vinculación a compradores de poder en los Encuentros de Negocios B2B o Exposición Comercial. Aumenta visibilidad frente a los compradores de la industria en México. Muestra las novedades Tecnológicas del Sector en Conferencias técnicas.

Rene Mendoza, Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria CAPIM, acaba de anunciar la Cumbre Nacional Metalmecanica a celebrarse en Juarez los dias 28 y 28 de Marzo.

Ciudad Juárez será sede para la Integración del Comité Nacional de Manufactura de Moldes Troqueles y Herramentales en México. Se proyecta una demanda negociada de compra por mas de $ 3,500 millones de dólares y mas de 2 mil citas de negocio en días de trabajo.

Rene Mendoza desarrollará una agenda con una docena de Clúster e Instituciones Tecnológicas para la Integración del Comité Nacional de Manufactura de Moldes Troqueles y Herramentales en México.

Las instituciones confirmadas al día de hoy:

1. The International Especial Tooling & Machining Asociación (ISTMA) – Portugal

2. Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles AMMMT – Ciudad de

México

3. The Association For Manufacturing Technology. – Nuevo Leon

4. El Instituto Queretano de Herramentales – Querétaro

5. Consorcio Moldes, Troqueles y Herramentales MTYH Coahuila

6. Clúster de Herramentales de Nuevo León

7. Tooling Clúster Jalisco

8. Consorcio Moldes, Troqueles y Herramentales MTYH San Luis Potosí

9. Fundación Educación Superior-Empresa- Ciudad de México

10. Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ – San Luis Potosí

11. Centro De Ingeniería Y Desarrollo Industrial CIDESI – Querétaro

12. Centro Inteligente de Innovación e Industria 4.0 Baja California

13. Centro de Innovación Industrial de Herramentales de Sonora

La toma de protesta es validada por la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles AMMMT presidida por Eduardo Medrano y el Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México CAPIM Rene Mendoza, bajo el reconocimiento de

International Especial Tooling & Machining Asociación (ISTMA), máxima autoridad de este sector en el mundo.

El Comité Nacional definirá una Política Integral de

desarrollo y promoción de la manufactura de moldes, troqueles y herramentales en

México fundamentada principalmente en:

1. Mapeo de Capacidades Productivas e identificaciones de vocaciones industriales

por región

2. Impulso al encadenamiento productivo para el incremento del contenido regional

3. Promoción de las exportaciones de la manufactura nacional

4. Desarrollo de tecnología de nueva generación en la manufactura

5. Atracción de Inversiones y Transferencia de tecnología – Joint venture

6. Desarrollo de Oferta Formativa de Tooling – Industria 4.0

Las empresas de Ciudad Juárez participan en los diferentes paneles y talleres de formación a cargo de expertos, además de la exposición de tecnología de punta del sector metalmecánico.

Los registros pueden hacerse en capim.com.mx/metalmecanica

Comentarios