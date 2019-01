Los Narcos Mandan

Renuncia Obrador a perseguir narcos porque no es su función y con ello el crimen puede llegar a niveles no imaginados

CDMX.- El presidente Manuel Lopez Obrador claudicó con el crimen organizado y otorgó amnistía a narcos y delincuentes que tienen devastado Mexico.

En una aberración mas de sus conferencias mañaneras, Lopez Obrador declaro terminada la guerra que nunca comenzó contra el hampa para dar libertad a criminales de atracar a la sociedad.

Dijo que no se han detenido capos porque no es su función y no lo hará.”Ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, apuntó.

Con esto aumentarán los asaltos, homicidios, extorsiones, secuestro, robos de casas y carros, violaciones y todo lo que atenta con los bienes patrimoniales y la vida en Mexico.

En tanto, otorgará subsidios a huichicoleros y otros delincuentes para que se porten bien, mientras Pemex se derrumba internacionalmente por falta de administración.

Al mismo tiempo se negó a desalojar maestros que cumplen casi 3 semanas con los trenes paralizados en Michoacan, por lo que la crisis de gasolina se une a la de abasto de alimentos y mercancías, huelga de maquiladoras en Tamaulipas y ahora el perdón a capos y delincuentes no organizados.

