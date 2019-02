Duro Palizón a Demócratas

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump puso una severa repasada política al Partido Democrata en su discurso del Estado de la Nación, en el que echó mano de emotivos recursos retóricos que seducieron al auditorio reunido en el Congreso.

Trump demostró sus dotes oratorias para exaltar las virtudes del pueblo americano, los principios de libertad y grandeza por lo que han luchado por siglos y exhortó a Republicanos y Democratas a unirse por encima de intereses partidarios porque las mayores victorias para Estados Unidos están por venir.

“Escalemos las cumbres mas altas, y pongamos la mira en las estrellas mas brillantes, por la libertad del alma en esta nación bajo Dios para que sea la luz y gloria entre todas las naciones”, apuntó.

Trump inició con un repaso de sus mayores logros en materia económica y militar de los dos ultimos años. El crecimiento del empleo y el regreso de las grandes corporativos a Estados Unidos.

Pero luego se fue de lleno contra la inmigración ilegal que calificó como emergencia urgente y los serios peligros que representa para la seguridad nacional. Menciono cifras de crimenes sangrientos y terrorismo a manos de indocumentados que entran por la frontera con México contrabandeando drogas y trafico de mujeres y niños..

“los inmigrantes legales engrandecen la nación, pero tiene que entrar legalmente”, aclaró.

“No mames”, exclamó la congresista paseña Veronica Escobar.

Sobre el tema exhibió la indolencia de los Democratas para financiar el Muro y mantener la seguridad de los ciudadanos americanos y destaco que Mexico manda cientos de camiones cargados de indocumentados centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos.

Trump ejemplificó logros con diversos invitados que dieron testimonio de lo alcanzado.

Para rematar contra los Democratas, advirtió que Estados Unidos nunca será socialista, mientras el Senador Democrata Bernie Sanders enrojecía en su butaca y la Representante socialista Alejandra Ocasio-Cortez ponía cara fastidiada.

Entre las acciones que vienen en su gobierno, anunció medidas enérgicas contra la industria farmacéutica para bajar los costos médicos y leyes para impedir el aborto de niños que promueve el Gobernador de Virginia, quien ofreció desgarrar un bebito recién nacido. Además condenó la brutalidad del dictador Nicolas Maduro y ofreció su respaldo al pueblo Venezolano. Restregó las tratados de armas y comercio firmados por Obama que fueron grandemente perjudiciales para Estados Unidos y dijo que es hora de escoger entre grandez o divisionismo y venganza política.

“Todos los niños nacidos y por nacer fueron hechos a la santísima imagen de Dios”, apuntó enmedio de gran ovación.

