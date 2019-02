Carteles Fronterizos en Graves Problemas

WASHINGTON, D C.-Los carteles del crimen organizado que operan en la frontera estarían metidos en serios problemas para traficar ilegalmente con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ordeno este Viernes Emergencia Nacional en la zona limítrofe Estados Unidos- Mexico.

Miles de tropas toman control del territorio para evitar el cruce ilegal de drogas e indocumentados. No se descartan redadas masivas de traficantes y criminales.

Los cruces internacionales de personas y mercancías Juarez-El Paso se verán retardados mas de lo acostumbrado.

El anuncio lo hizo Trump en tensa conferencia de prensa celebrada esta mañana en los jardines de la Csa Blanca.

Reporteros como Jim Acosta de CNN tuvieron que ser sentados enérgicamente por las palabras de Trump al trenzarse en febril discusión con el mandatario.

Trump no lo permitió.

La Emergencia entra en vigor este fin de semana, por lo que es posible que las tropas sean movilizadas en próximas horas en El Paso hasta terminar la construcción del Muro.

President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5

— The White House (@WhiteHouse) February 15, 2019