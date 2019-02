Alistan Marcha

Cientos de manifestantes en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump se reunieron esta tarde para realizar una marcha.

El punto de encuentro fue la escuela Bowie High School en las calles San Marcial y Great Bear, donde partirán a El Coliseo de El Paso, donde Trump realizará un acto político de cara a la reelección por la presidencia.

La multitud se unió con pancartas en contra de Trump y la construcción del

Muro con leyendas como “Shut the f*ck up, Donny”, “Stop the Wall, Stop the Liers” “No Mames, El Paso the most Danger City?”.

Además gritaron consignas como “No Muro, No Wall” y “El Paso unido Jamás será dividido!”.

Lo anterior en alusión a las declaratorias de Trump en relación a que El Paso era la viudas mas peligrosa de los Estados Unidos y tras la construcción del muro se convirtió en la más segura.

