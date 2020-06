Hartos de Comunismo Corralista

Comerciantes, cantineros y dueños de gimnasios protestaron contra el indefinido cierre de negocios por instrucciones del Gobernador Javier Corral.

La medida que va para tres meses ha devastado la economía de miles de familias mientras los politicos cobran jugoso sueldo y guaruras mientras llevan vida de principes.

Los manifestantes bloquearon el puente de Avenida Juárez para hacer sentir su voz y exigir la reapertura porque miles de familias están sin trabajo mientras tienen que pagar agua, luz, teléfono, gas y todos servicios sin falta.

Los inconformes señalaron que ya no soportan la situación del cierre de sus negocios por la supuesta contingencia de salud que prece encaminada a empobrecer a las familias.

“Es inhumano pagar agua, luz renta, no solo de los negocios, también de nuestros hogares además no te bonos ya no para comer”, dijo un comerciante.

Con pancartas y bajo el grito de “Queremos Trabajar, Queremos Trabajar…” bloqueaban intermitentemente el puente Paso del Norte.

Acusaron corrupción en el gobierno de Javier Corral porque es injusto que se privilegie a las familias panistas De la Vega y Cuarón al dejarlos abrir sus negocios como Del Río y Hágalo mientras ellos siguen encerrados en sus casas como esclavos.

De continuar la situación amenazaron con seguir las protestas y cerrar Puentes Internacionales de manera permanente.