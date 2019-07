Gigantes en Colapso

AGENCIAS.- Las principales redes sociales de comunicación a nivel mundial se encuentran colapsadas y sin funcionamiento.

Por primera vez las plataformas de Instagram, Facebook , Whatsapp y Twitter sufrieron inesperadas fallas de manera simultánea.

Uno de los principales problemas es que no transmiten imágenes. Las fallas van desde no poder publicar stories, compartir fotos y las imágenes no cargan.

Las especulaciones son diversas y estarían relacionadas con la Fake News contra Donald Trump. Por un lado se dice que las redes podrían estar intervenidas por el Departamento de Justicia bajo investigación de espionaje, censura politica y traición a la patria.

Otra teoría es que el show militar de este Jueves 4 de Julio en Washington podria interferir el cyberespacio por razones de seguridad nacional.

Lo único real es que los amos del ciberespacio no son invencibles y están en serio colapso.