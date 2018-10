Fiscalía Javiruchis en Extinción

CIUDAD JUAREZ.- La Fiscalia del Estado entró en colapso ante la serie de ataques armados del crimen organizado, que solo en esta semana han cobrado la vida de dos agentes en activo y han dejado heridos otros cinco.

El agente César Augusto García González decidió desertar de la corporación y pedir asilo político en El Paso. García Gonzalez es sobreviviente de los dos últimos atentados armados contra la corporación ocurridos ayer y hoy, junto con el Oficial Ontiveros ejecutado este jueves.

El oficial con uniforme de trabajo, acudió al Puente Internacional Americas para solicitar refugio en Estados Unidos por estar en riesgo su vida..

Acompañado por su familia, envió su mas sentido pésame a la familia y compañeros del agente Ontiveros ejecutado esta tarde en Avenida Las Torres.

Garcia Gonzalez reveló que dentro de la Comsión Estatal de Seguridad no hay liderazgo, no hay garantia para la vida de los agentes por ello decidió abandonar el país para no poner en riesgo la vida de sus seres queridos y la suya propia.

Con llanto en los ojos, esposa e hijos lamentaron esta decisión derivada del clima de inseguridad en Ciudad Juarez y todo Chihuahua.

“Me voy con el uniforme que servirá hasta el dia de hoy”, apuntó el oficial estatal antes de ingresar a territorio americano.

