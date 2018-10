Exorcismo a Curas Sodomitas

SANTIAGO.- La epidemia de pedofilia en la jerarquía católica ha producido una catástrofe de corrupción sexual dentro de la iglesia en todo el mundo.

El arzobispo chileno Ricardo Ezzati -tambien investigados por abuso sexual- publicó y retiro de la web una serie de consejos y prohibiciones para los sacerdotes que tiende prevenir la pedofilia con los fieles.

Entre los consejos a los curas en su relación con los niños destacan el no abrazar demasiado fuerte, no besarlos en la boca, no agarrarles las nalgas, no masajearlos, no acostarse con ellos o cerca de ellos, no tocarles sus genitales.

Apenas hace un mes, mas de 80 obispos fueron corridos pro el Papa Francisco por encubrir o practicar la pederastia y en Estados Unidos el escándalos tiene en ruinas la Diócesis de Pensilvania, donde cientos de curas y sacerdotes han sido despedidos por el Papa antes que sean encarcelados por delitos sexuales graves.

Actualmente hay 126 investigaciones a sacerdotes chilenos acusados de abuso sexual.

