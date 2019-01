Exceso de Interrogatorio

El Policía Ministerial Abel Eduardo Garcia Campos fue capturado por el homicidio en las celdas de la fiscalía de César Hernández Sustaita.

El arresto se realizó el jueves en la colonia López Mateos de Ciudad Juárez.

El pasado 19 de junio de 2018 Hernandez Sustaita se encontraba detenido por diversos delitosen las celdas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

De acuerdo con las indagatorias se pudo establecer que el hombre de 40 años murió asesiando dentro de la crujía.

Abel Eduardo fue puesto a disposición de un Juez de Control..

CARTAS ANÓNIMA

ola uso este medio para denunciar sierta situacion que le afecta a mi familia ace ya casi un año mi pariente del que no voy a decir su nombre era polecia ministerial cercano al JEFE de todos los ministeriales Guillermo Arturo Zuany Portillo este tipo junto con su amante la jefe de inteligencia Karen Armendariz Perez le ordenaron a mi pariente y a otros tres compañeros de el golpear torturar a dos detenidos de los que segun ellos desian eran aztecas, mi pariente se nego pero la jefa de inteligencia lo amenazo con camviarlo de sona si no lo acia ademas de llamarlo culo a el y a sus compañeros, esta jefa de inteligemcia les llamo culones y les dijo que ella les iva a poner el ejemplo y le comenzo a pegar a uno de los detenidos que se llamaba CESAR SUSTAITA HERNANDEZ despues dejo que mi pariente y sus tres compañeros por turnos golpearan a los detenidos y les colocaran una bolsa en el rostro para presionar a que dijeran la verdad, esto produjo la muerte de CESAR, la jefa todavia enojada por que estaba muerto insulto a mi pariente y sus compañeros todo esto en presencia y complicidad de Zuany y del Comandante Adrian Perez quien es el segundo al mando aqui en la sona, cuando ocurrio la muerte sacaron a mi pariente y sus compañeros y los llevaron a la casa de la jefe de inteligencia en donde vive con el jefe Zuany ahi se reunieron con un abogado supuestamente amigo de Zuany el cual les dijo que no abia problema que se trankilizaran que todo iva a salir bien, al dia siguiente de la muerte ya la jefe de inteligencia abia ordenado borrar los videos de separos en los cuales se veia como ocurrieron los echos y le ordeno a mi pariente y a los otros tres compañeros fueran a desayunar con ella en ese desyuno le ordeno a mi pariente y a otro que se fueran del pais o que se escondieran porque ellos eran a los que ivan a detener por la muerte del detenido mi pariente se nego pero ella lo amenazo con que si no lo acia su familia o sea nosotros ivamos a pagar las consecuencias que zuany estaba de acuerdo en que ellos dos se fueran, les dijp que ella les iva a depositar dinero para que se escondieran asta que esto pasara y ya despues les echaba la mano para volver, digo todo esto porque karen armendariz es una mentirosa y asesina ella tambien golpeo al detenido y despues ordeno que se dieran a la fuga mi pariente y otro compañero y les ordeno a los otros dos que tambien estuvieron presentes y tambien golpearon al detenido que declararan en contra de mi pariente y su otro compañero profugo, estas dos personas una hilda guadalupe Martinez Moreno y Armando Medina Portillo declararon en asuntos internos en contra de mi pariente y el otro compañero pero todo por ordenes de la jefe de inteligencia la cual es amante de zuany y ace lo que le viene en gana con la fiscalia, mando esto en anonimo porque la jefa de inteligencia Karen Armendariz Perez y Zuany Portillo nos tiene amenazados de muerte pero ya estamos desesperados nuestro pariente esta lejos de nosotros y no podemos saber nada de el por culpa de esta personas estamos concientes de que nuestro familiar tiene tambien culpa pero no toda y no es el unico que deberia estar pagando la primera en ser detenida deberia ser KAREN ARMENDARIZ PEREZ y ZUANY PORTILLO ellos si son unos asesinos y corruptos ayudennos por favor y la licenciada jasso sabe de todo esto y no ace nada no que muy onesta\

