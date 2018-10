Estado en Ruinas

CIUDAD JUAREZ. Un agente de la Policia Estatal describe la forma lastimosa en que opera la corporación, el abandono a los oficiales y el desprecio del Gobernador Javier Corral hacia los uniformados que exponen su vida en su trabajo.

Se publica su testimonio tal cual fue enviado.

“Soy uno de los policías estatales que fue lesionado en el ataque a la caseta del centro de mando de la policía estatal ubicada sobre la av. Eje vial Juan Gabriel el viernes 19.

Ese día nos llevaron los compañeros en las patrullas a recibir atención medica al centro medico de especialidades ubicado en av. de las Américas. Minutos después llego la comandante Rangel y mandó traer ambulancias para que nos sacaran del Centro Medico porque era orden superior nos sacara porque el Estado no iba a solventar el gasto y que nos trasladarían al Hospital General.

Aal saber que íbamos a ser trasladados al HG yo le dije que yo no quería y que me llevara a la clínica Poli Plaza porque yo ay tengo servicios médicos municipales porque soy policía municipal jubilado y soy derechoaviente y se indigno u ofendió con mis palabras y prepotentemente me gritó que era una orden q me iban a llevar al Hospital Genera. En eso llego mi esposa y le dijo la experiencia que siempre pasamos en el Hospital General que nunca tienen medicina y que la ves pasada que requerimos el servicio no había cupo ni cuartos disponibles para nosotros aun siendo nosotros derechohabiente.

La comandante Rangel burlonamente contestó, aparte no tengo personal para que los escolten si se van a la Poli Plaza va ser bajo su riesgo acto seguido mi esposa va y le pide a los policías municipales que si nos brindaban apoyo para q me custodiaran en el traslado al hospital y protección yaqué por parte dela policía estatal no íbamos a tener apoyo.

De inmediato los compañeros municipales nos dieron el apoyo que requeríamos asta el siguiente día mandaron apoyo para mi seguridad de la policía estatal y así es como el gobernador dijo que teníamos el apoyo porque yo y mi familia no tuvimos ese apoyo que el presume espero no tener represarías por narrar lo que me sucedió pero no es posible que no tengamos apoyo.

De nadie no mandan mas apoyo, es una pena que tengamos que comprar nuestros uniformes porque yo tengo 2 años en esta corporación y no he recibido ni un solo uniforme, el medicamento lo tengamos que estar comprando porque nunca tienen, la hospitalización no haya cupo o en emergencias como la que nos paso que no quieran responder y argumenten que no tiene dinero el estado.

No es posible que los jefes se escondan cuando ay una situación de riesgo como lo que estamos viviendo, y que el gobernador Corral se burle diciendo que el no es policía pues el es el mas alto rango de la policía estatal y el puso esos mandos que hoy tenemos”.

(Se guarda la identidad del autor).

