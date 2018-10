Estábamos Mejor Con Duarte

CHIHUAHUA.- la diputada del PRI, Rosa Isela Gaytán Díaz enumeró los interminables fracasos del Gobernador Javier Corral en dos años de desgobierno..

La Coordinadora Parlamentaria expresó que la ciudadanía chihuahuense se encuentra inmersa en un creciente descontento ante la falta de obra pública, escándalos de corrupción sin castigar y dispendio de recursos públicos.

“La actual administración ha demostrado que la frivolidad es la única política pública vigente, desperdiciando el dinero de los chihuahuenses en organizar caravanas, fiestas y en promocionar su imagen con más de 400 millones de pesos, que se han dejado de invertir en obras, servicios, becas y programas de prevención de la violencia”, acotó.

La esperanza que los chihuahuenses tuvieron hace dos años cuando llegó el actual Gobernador al gobierno se ha transformado en hartazgo, pues todas sus promesas de campaña se han reducido a mentiras.

Mencionó que el mandatario estatal no le toma importancia a gobernar Chihuahua y eso queda demostrado con la caída de la economía estatal en 2.1%, según datos del INEGI, “la falta de estrategia en la atracción de inversiones ha quedado reducida a un rotundo fracaso”, agregó.

No hay proyecto para el futuro del estado, ni disposición de diálogo para construir mejores condiciones para los chihuahuenses. El hartazgo es una constante generalizada de la población, en un tema tan sensible como es el suministro de agua, “la actual administración prometió no incrementar las tarifas del agua y ha sucedido todo lo contrario, además privatizaron la inversión en el tratamiento de aguas residuales. Una conducta totalmente reprobable e insensible”, añadió.

“A dos años el gobierno ha demostrado su ineficacia en la administración del dinero público, la deuda contraída por el gobernador, en vez de reducirse se ha incrementado como nunca”, concretó.

