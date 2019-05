Desbandada en la 4T

CHIHUAHUA.- El gobierno de Manuel Lopez Obrador en Chihuahua tiende a derrumbarse por la corrupción y el manejo discrecional que hace el superdelegado Juan Carlos Loera.

La coordinadora del Registro Agrario Nacional Magda Rubio Molina, presentó su renuncia al cargo y puso en marcha la desbandada de Morenistas.

Rubio Molina culpó al Superdelegado Juan Carlos Loera de presionarla de manera injusta, perversa, perniciosa y abusiva del poder, por no ser de su equipo y no haberla recomendado para el cargo.

“No es con tráfico de influencias, abusando del poder y la autoridad, ni calumniando al otro, como esa transformación será una realidad, mucho menos utilizando y hasta quizás engañando a amistades poderosas, para generar incertidumbre, duda y coaccionando a quien me nombró, para que me excluyeran del equipo. No se vale discriminar, juzgar y denostar a quienes llegamos solo a trabajar y ayudar con la mejor de las intenciones” dijo en una extensa carta al estio German Martinez, quien hoy renuncio al IMSS por las mismas razones.

.Ante presiones constantes, desmedidas, perversas, tomé la decisión, de entregar la comisión que me entregaron hace apenas un mes, a quienes me lo solicitaron. No soy persona de confrontación ni conflicto, pero sí de verdades, y para mí es más importante resguardar mi seguridad y la de mis hijos, remachó a 30 dias de ocupar el cargo.