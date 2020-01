Denisse lo Exhibe Gacho

CDMX.- El presidente Manuel Lopez se lavó las manos en relación a la persecución contra periodistas y leyes que pretenden crear un ambiente dictatorial en Mexico.

Ante la periodista Denisse dresser negó conocer las reformas penales que impulsa la Fiscalía de la Republica y dijo que el Caso Moreira es exclusivo de la Fiscalia “autónoma”.

La periodista Denise Dresser lo enfrentó en La Mañanera por el el caso de persecución judicial a Sergio Aguayo a quien un juez civil pretende sancionarlo con 10 millones de pesos por escribir una critica al corrupto gobernador priista Humberto Moreira, personaje cercano a la 4T.

Una crítica como las tantas que el propio Obrador ha hecho en los ultimos meses desde su tribuna.

.“¿Usted aquí frente a nosotros, se compromete a qué su gobierno, su partido y su movimiento no permita perseguir a periodistas y a quienes no piensan como usted?”, preguntó Dresser inquisitiva.

Lopez agachó la cabeza y dijo otra mentira.

“Lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma, el fiscal general en el caso de que sea cierto es autónomo, creo que eso sí lo sabes y ya no es el tiempo de antes de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano”, contesto AMLO, como si no fuera él quien dirige con mano de hierro la Fiscalia y el Congreso, que no mueven un dedo sin su autorización.