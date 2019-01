Corral No Se Llena

El Gobernador Javier Corral consumó una nueva venganza contra el grupo politico de Cesar Duarte.

arrestó y cateó la casa de Marcelo Gonzalez Tachiquin, ex director de Pensiones Civiles, Ex Secretario de Educacion y Exsecretario Particular del exgobernador Cesar Duarte.

El operativo sucedió esta noche en la residencia del politico ubicada en el Fraccionamiento Cimarrrón.

A González Tachiquín se le investiga por formar parte de la red que operaba el supuesto desvío de recursos en la administración del exgobernador Duarte.



La Fiscalía no ha proporcionado información oficial, pero trascendió que será presentado este Miercoles ante un juez por peculado agravado.

Por lo pronto, esta noche dormirá en el Cereso.

