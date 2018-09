Chihuahua Para Llorar

PARRAL.- Familiares de Uriel Loya sepultaron al líder empresarial esta tarde en medio de llanto y consternación por el desgobierno que vive la entidad.

Uriel fue asesinado arteramente el pasado domingo por dos sujetos a bordo de una motocicleta que se encuentran fugitivos.

La Fiscalía de Justicia ni siquiera sabela identidad de los asesinos y no hay esperanza que el crimen sea esclarecido.“No me queda más que agradecerles, no quiero cansarlos más, como él mismo decía ( Uriel): los eventos que duran mucho son eventos que aburren, muchísimas gracias por sus muestras de cariño, muchas gracias.” Fueron las palabras de Uriel Loya, padre del presidente de COPARMEX.

El evento fue acompañado por personalidades de la política y los negocios.

La madre del difunto estaba desconsolada mientras el mariachi entonaba algunas favoritas del joven empresario muerto a balazos de la manera mas absurda.

