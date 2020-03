Calvario y Crucifixión del Señor

Como cuando la visión a futuro de tu presidente no llega ni a 1 semana:

López Obrador 23 de marzo: "Sigan saliendo, vayan a los restaurantes".

López Obrador 27 de marzo: "Quédense en sus casas, no nos van a alcanzar los hospitales". (Que no lo vean los del G-20, por favor 🙏) pic.twitter.com/OdNXB0i5PR