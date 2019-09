Caja (Demócrata) de Pandora

WASHINGTON.- El Partido Democrata se lanzó al vacío en desesperación por el serio riesgo de desaparecer como fuerza politica frente a Donald Trump en 2020.

La Portavoz de los Representantes, Nancy Pelosi, abrió la Caja de Pandora y saltó a la palestra para proponer al Congreso un juicio politico contra Trump por traición a la patria, bajo un supuesto Ucraniagate de pronóstico reservado que puede revertirse en forma devastadora contra el Socialismo Democrata.

Es la segunda vez que los Democratas intentan correr del gobierno a Trump tras la sorpresiva derrota que les arrimó el Republicano en 2016.

La maniobra Democrata se produce cuando el Fiscal Horowitz está por develar la investigación FISA, mediante la cual Hillary Clinton habría usado el Poder del Estado para espiar a Trump y fabricarle una conspiración fake para destituírlo bajo un invento llamado la Trama Rusa.

Por ahora, el proceso de impeachment apenas empieza. Tendría que pasar por las dos Camaras y no significa que sería votada la destitución del mandatario, pero en ese porceso saldrían al aire cientos de preciados secretos de corrupción en las mas altas esferas del gobierno anterior.

Trump se apresta a demostrar nuevamente ser víctima de una inusta persecución Democrata para destituirlo y tratar de retener lo que le queda de poder al agonizante Deep State, la mafia financiera del poder que controla el mundo financiero y politico de Washington y el mundo.

En respuesta, Trump ofreció publicar este Miercoles la conversación privada que sostuvo con el Presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y así despejar todas las dudas y dejar en ridículo a Pelosi.

La versión de Pelosi es que Trump habría presionado a Zelenski para sacarlo de la carrera electoral, al obtener información confidencial sobre negocios turbios de Joe Biden durante su encargo como Vicepresidente con Barack Obama.

Pero el hecho es que los lastimosos mitines electorales de Biden no levantan, porque no pasan de 50 asistentes sus fans y con ello no tiene posibilidad alguna de ganar.

Recientemente, el Partido Republicano ha deslizado la idea que Biden y su hijo deben ser investigados por negocios millonarios en Ucrania al amparo del poder y bajo riguroso tráfico de influencias solapadas por el entonces Vicepresidente y ahora candidato Democrata..

La verificación de los negocios ilegales de Biden podría ponerlo en la cárcel y de paso, acabar con el otrora invencible Cartel Clinton antes de las elecciones de Noviembre 2020.

Con su anuncio, Pelosi tumbó los indicadores de Wall Street y las Bolsas de Valores de todo el mundo.