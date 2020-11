Bye, Den..!

WASHINGTON, D.C.- Joe Biden podría perder el titulo de Presidente Electo que le otorgó la Prensa fake.

Un tsunami de cachuchas rojas exigió a la Suprema Corte aclarar el escandaloso fraude electoral que intenta robar o las elecciones a Donald Trump.

Marchistas provenientes de todo el pais en la Millon Marcha For Trump se agolparon frente la Corte para proclamar el triunfo del candidato republicano.

“Fuck Antifa Fuck Antifa, Four More Years, Four More Years!”, gritaban en coros interminables.

Enmedio de la algarabia aparecio en escena Donald Trump para saludar desde su vehiculo a la multiud que lo ovacionó.

La Corte analiza media docena de demandas por fraude elctoral que incluye falsificación de boletas, voto de mueertos, robo de votos por computadora, violacioón a las leyes electorales y otros delitos graves.

Twitter, Facebook, periodicos y principales cadenas de televisioón insisten en negar el fraude y otorgan el triunfo incondicinal a Biden como si fuera autoridades electorales.