Brasil en LLamas

RIO DE JANEIRO. Una crisis trae otra y la catástrofe por la corrupción política atrajo una catástrofe cultural.

Un incendio masivo consume en su totalidad el Museo Nacional de mas 200 años de antigüedad, levantando grandes llamaradas y enviando grandes columnas de humo al aire.

Museo Nacional se ubicaba en el Norte de Río y albergaba más de 20 millones de artefactos incluidos del antiguo de Egipto, arte grecorromano y tambien algunos fósiles encontrados en Brasil.

No fue inmediatamente claro cómo comenzó el incendio, pero los bomberos tuvieron una gran batalla para poder sofocarlo.

El incendio comenzó después que el museo cerró por el día.

Priceless centuries of history going up in flames at this moment as Brazil's National Museum falls victim to a fire. What else could possibly go wrong in this battered city? Massive budget cuts by Temer definitely played a role here. pic.twitter.com/tO7IZBQquS

— Kai Michael Kenkel (@KenkelKM) September 3, 2018