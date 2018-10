Bolas en Dallas

DALLAS.- Las tormentas que azotan por segundo dia consecutivo la región causaron estragos este martes.

Inundaciones, destrozos y suspensión de decenas de vuelos fueron alguno de los efectos.

El aeropuerto Lovefield se vio saturado de pasajeros varados debido al retraso de los vuelos.

Hasta tres horas tuvieron que esperar algunos viajeros para continuar hacia El Paso y luego de transbordar en ciudades como San Antonio.

El mal clima continuara con menor fuerza este miercoles.

Heavy rain led to a roof collapse at this Grand Prairie restaurant this morning pic.twitter.com/H4dJsclr5J

— Jason Allen (@CBS11JasonAllen) October 9, 2018