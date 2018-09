America (And Mexico) Great Again..!

WASHINGTON.- Asombrosos acontecimientos políticos, militares y económicos se cocinan en Estados Unidos para revolucionar el Estado y liberar a la gente esclavizada por una mafia superpoderosa que se ha adueñado del mundo para satisfacer sus apetitos insaciables de poder y dinero.

Un grupo de jefes militares y expertos en inteligencia ha declarado la guerra masiva contra la corrupcion política del país, en que aparecen involucrados nada menos que las principales figuras de la Iglesia, la economía, la prensa y el Estado.

Los detalles de esta conspiración alucinante llamada Deep State, han estado siendo revelados desde Octubre pasado por Q Anon, un sitio de internet anónimo en el que su autor devela información de inteligencia confidencial y clasificada proveniente probablemente de la National Security Agency.

NSA graba y almacena cualquier conversación telefónica en todo el mundo, incluidas de gente común como encumbrados políticos, obispos y empresarios.

Los informes echan de cabeza a las mas grandes personalidades de la politica y el dinero como la Familia Rothschild, George Soros, Obama, Hillary Clinton y 40 mil personajes encumbrados de la prensa, el Congreso, FBI, CIA, gobernantes, jueces, medios de comunicación, periodistas y funcionarios públicos en toda la nación, próximos a ser encarcelados en eventuales jurados militares por crímenes graves contra la nación.

Clinton y Obama son señalados como parte de una gran red de corrupcion que incluye pedofilia y otros delitos graves de abuso a los derechos humanos.

Se trata de desmantelar una mafia Sionista del poder que se habría apoderado de Estados Unidos y el resto del mundo hace mas de cien años, mediante un sistema financiero voraz regidos y el manejo por consorcios privados de la Reserva Federal para manipular la economía y los mercados mundiales.

El fenómeno Q que se ha vuelto masivo, ha puesto los ojos de los americanos sobre los personajes proximos a ser encarcelados por jefes militares y fiscales federales en juan eventual redada masiva encabezada por John Huber, Fiscal Federal en UTAH.

Las mismas revelaciones dejan saber los pactos secretos de la U.S. Navy y el departamento de Estado con extraterrestres, grupos terroristas, comunistas y nazis, que habrían sido financiados desde Estados Unidos para socavar Estados Unidos.

Temas como el ataque a las Torres Gemelas en 9-11, el asesinato de Kennedy por haberse referido a este tema, bases secretas en la Antartida, estarían por ser aireadas como parte de esta conspiración satánica que se apodero de Estados Unidos y el resto del mundo.

Al momento existen mas de 40 acusaciones selladas ante los Fiscales de todo el pais y ello ha generado una cascada de renuncias de políticos importantes del nivel del Republicano Paul Ryan, que anunció su extraño retiro Como Vocero de la Casa de representantes, sin faltar glamorosos CEO’s empresariales y directivos de la influyente Mass Media.

Una de las famosas periodistas bajo investigación es Maria Elena Salinas, que recientemente salió de Univision después de recibir cualquier cantidad de premios por su “destacada” labor en favor del status quo. Por cierto, Reddit acaba de bannear a Q.

Algunos analistas especulan que el personaje principales detrás de Q es el propio Donald Trump, quien ha sido el objetivo central de la actual conspiración para acusarlo de toda clase de crímenes y tratar de destituirlo antes que explote la bomba que se avecina en America.

De concretarse esta revolucionaria transformación política en Estados Unidos, el efecto repercutirá con toda su fuerza en México y el gobierno de López Obrador no tendría mucho futuro. México es el socio principal de Estados Unidos donde la corrupcion impera impunemente en todos los ámbitos y la élite del poder tiene al país hundido en la mas grande ignorancia, miseria impunidad y esclavitud económica.

Ideario de Q

There was a time when our children stood at attention, put their hand on their heart, and in one UNITED voice, recited the PLEDGE OF ALLEGIANCE.

There was a time when STRENGTH and HONOR meant something.

There was a time when standing for our FLAG meant something.

There was a time when our history (heritage) was taught with PRIDE and RESPECT.

There was a time when respect was given to those who serve(d), bled, and died to protect and defend our GOD GIVEN FREEDOM.

There was a time when we were GRATEFUL.

There was a time when these UNITED STATES OF AMERICA, ONE NATION UNDER GOD, was UNITED.

There was a time when these UNITED STATES OF AMERICA, ONE NATION UNDER GOD, was UNITED UNDER ONE FLAG.

There was a time when, WE, THE PEOPLE, decided our future.

There was a time when, WE, THE PEOPLE, had a voice.

There was a time when, WE, THE PEOPLE, were UNITED and STRONG.

“I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.”

It is time, WE, THE PEOPLE, reclaim what is rightfully ours.

MAY GOD BLESS AMERICA AND ALL THOSE WHO DEFEND AND PROTECT HER AGAINST ALL ENEMIES, FOREIGN AND DOMESTIC.

WE STAND TOGETHER AS PATRIOTS.

WHERE WE GO ONE, WE GO ALL.

HOME OF THE BRAVE.

