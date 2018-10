Alerta con CriptoRobos

Que gran tentación es cuando a uno le ofrecen duplicar y multiplicar sus ingresos, cómodamente invirtiendo ciertas cantidades y observando el crecimiento en forma digital!

Pues si. Yo he tenido la horrible experiencia porque este tipo de “negocios” han surgido cada vez con mas y mas popularidad.

Es mucho lo que se ofrece; motivación por expertos con el don de la comunicación, reuniones, celebraciones, emociones, apariencia y hasta glamour e idolatría..

Supongamos que en una de ellas “gané’ ” influenciada por las anteriores características, pero luego reinvertí, creí’ y caí llevada por su maldad y mi ingenuidad.!

Fue’ en una de esas reuniones que con la emoción encima, contacté a quien me habl´ del ssietma. Parecía muy conocedor de estos asuntos, con oficina y negocio propio y nos hizo la invitación a la “mejor compañía; Milton Quezada nos contactó con un joven ejecutivo Manuel Castro, que por teléfono nos conquistó con sus argumentos sobre una “Gran Estrategia Para ganar Dinero.”

Con alevosía y ventaja nos convenció diciendo que en equipo podriamos incrementar nuestras ganancias con mayor facilidad y que él se encargaría de todas las transacciones en las que “por supuesto” todos tendríamos acceso a nuestras cuentas..

Formamos un comunicado en la pantalla de WhatsApp donde se nos alentaba para cumplir con un compromiso que aceptamos: hacer compras “Semanale de Membresías “Digitales” con un costo de $1,000.00 dolares!

Nos enviaron los nombres para hacer depósitos bancarios,

A mi me correspondia depositar a uno de los dueñs de esta infame y despiadada estrategia:

“XTREAMBIT” a nombre de Daniel Piñ, que junto con sus dos hermanos Aldo y Damian siguen funcionando, atrapando victimas, alrededor del mundo!

Cuento con una larga lista de miembros que tuvieron la experiencia de esta gran mentira.

A lo largo de 7 semanas que estuvimos haciendo depósitos y se nos informo’ que a ellos los habían robado!

Fue’ muchoel caos que provocó en nosotros, quienes con mucho esfuerzo logramos capitalizarnos cada uno aportando cerca de $4 mil dolares pues cada semana supuestamente con las ganancias del grupo la cantidad a pagar por una membresia de $1,000.00 iba decreciendo. En mi caso fue infamia doble con una pérdida de $8 mil dolares.

Fueron muchos los intentos por demandar, pero ellos están muy bien proptegidos pues no ha habido ley que los obligue a cumplir con su propuesta, menos que nos regresen nuestro capital..

Ni siquiera he borrado conversaciones del comunicado por whatsApp y tengo lista de contactos a quien me dirigí con la propuesta de demandar..

no fue unánime la respuesta, porque nadie la hemos encontrado..

El tiempo sigue pasando, ellos siguen robando y el cinismo les sobra, todo lo muestran con sus muchas paginas en las redes,

pues no solo han creado una atractiva pagina con “XTREAMBIT” que es todo lo que hacen.

Su inversión es una pagina en la red, las ganancias son incomensurables y el tiempo.. hasta el dia de hoy siguen funcionando..

sigue apareciendo su informacion de contacto..

Y ahora, quien puede ayudarnos?

muestran sus caras, son accesibles para comunicarnos.. pero quien va a pararlos?

Este es mi llamado; este es mi desencanto. Ha sido una pérdida muy grande; ha sido muy frustrante, me duele y siento que alguien tiene que detener esto!

Cada dia mas personas se involucran, pocos ganan y muchos pierden, pero un puñado de criminales son los que abusan con esta “Magia de la oferta digital.”

Yo Soy Dora Aldana,

dispuesta a demandar Justicia,

a hablar y comprobar porque esta Infamia debe acabar!

[email protected]

