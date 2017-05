WiriWiri de Otro Planeta

CHIHUAHUA.- Ahora ya sabemos quien es.

El Gobernador Javier Corral por fin develó su verdadera identidad con la simbología siniestra de la saga Star Wars.

En un Meme subido a su perfil Facebook donde aparece rodeado de robots de la fuerza siniestra de Star Wars, Corral sonríe orgulloso al lado de los tenebrosos Darth Vader y un chalán de la banda que lo tienen orgullosos al centro de la pandilla estelar.

El intento de broma parece realidad al mostrar un trío de humanoides que robótica y sistemáticamente pelean y engañan para suplantar la luz por oscuridad contra Los Jedis.

“Soy uno con la fuerza y la fuerza estará conmigo”- escribe Corral en su Meme, como convenciéndose a si mismo de su languideciente capital político y su constante accionar irracional, mientras sigue su camino inexorable hacia el abismo.

“May the 4th Be With You” hace alusión al 4 de Mayo en Estados Unidos, donde la frase se usa para recordar que en este dia la Fuerza de la Luz te mueve invencible, pero en el Meme de Corral el intento se vuelve apócrifo al ser protagonizado por los célebres mafiosos del espacio.

La película augura un estrepitoso final.

